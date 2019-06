Studenten sturen fietsers van Vismarkt naar Haverwerf Els Dalemans

28 juni 2019

16u32 0 Mechelen Stad Mechelen wil graag minder fietsen op de Vismarkt en gaat daarom de fietsenparking op de Haverwerf promoten. Van 6 tot 27 juli zullen elke zaterdag twee studenten fietsers de weg wijzen.

“Heel wat Mechelaars zakken -zeker met dit mooie weer- met de fiets af naar de Vismarkt. Daar is het vaak zoeken naar een vrij tafeltje op één van de terrassen. Om de beschikbare ruimte te maximaliseren, willen we de fietsenparking op de Haverwerf extra promoten”, zeggen schepenen van lokale economie Greet Geypen en mobiliteitsschepen Alexander Vandersmissen.

“Door de fietsen op de Haverwerf te stallen, staan ze op de Vismarkt niet meer tussen de tafels. Het resultaat is niet alleen meer plaats, maar ook een mooier totaalbeeld. Om fietsers de weg naar de fietsenparking op de Haverwerf te wijzen, zetten we in juli elke zaterdag twee studenten in op de Vismarkt en de Korenmarkt. Zij delen ook pepermuntjes uit als beloning.”