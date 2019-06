Studenten schenken 660 euro aan Buurtsport Wannes Vansina

19 juni 2019

Drie studenten ‘Sport en bewegen’ van de Howest-hogeschool hebben een cheque ter waarde van 660 euro overhandigd aan Buurtsport Mechelen. Ze zamelden het geld in met de organisatie van de ‘Tropical Padel en Padbol cup’ in Arenal. “We hebben tijdens de lessen geleerd over de buurtsportwerking en waren onder de indruk van hun werking en de manier waarop ze sport inzetten om de kwetsbare jeugd te bereiken. We willen hen graag steunen om nog meer maatschappelijk kwetsbare jeugd aan het sporten te krijgen”, vertelt Robbe Van Wilderode. Schepen van Sport Abdrahman Labsir nam de cheque namens Buurtsport in ontvangst. “De studenten kunnen erop rekenen dat het geld goed besteed zal worden. Als wederdienst mogen de drie studenten op stap met de Buurtsporters naar Walibi.” Buurtsport organiseert activiteiten in de wijken en heeft daarbij aandacht voor het sociale aspect. Het probeert kinderen naar een club te begeleiden. “Mechelen is als eerste deze methodiek en term beginnen toepassen. Ondertussen is het een degelijk uitgebouwde werking en een mooi voorbeeld voor andere steden en gemeenten”, aldus Labsir