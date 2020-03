Studenten opgesloten in hotel in Ecuador: “Burgemeester schafte alle vluchten af” Wannes Vansina

19 maart 2020

17u34 0 Mechelen Drie studenten van de Arteveldehogeschool zitten vast in Ecuador. Omwille van de coronapandemie besliste de burgemeester van Guayaquil om alle vluchten te verbieden, dus ook deze die Nele Vanbeginne (25), Stefanie Vercoutere (39) en Natascha Willems (48) woensdag naar huis zou brengen. “Ook de provinciegrenzen zijn gesloten, dus kunnen we nergens heen”, getuigen de drie vanuit hun hotel.

Nele uit Mechelen studeert Pedagogie van het jonge kind, Stefanie uit Waregem en Natascha uit Gent volgen een bacheloropleiding Kleuteronderwijs. Alle drie waren ze voor een stage in Ecuador, tot de hogeschool hen na respectievelijk drie weken en een week naar ons land terugriep omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Woensdag omstreeks 16 uur kwamen ze dan ook aan in Guayaquil Airport om daar ’s avonds een vlucht te nemen naar Amsterdam, maar dat was buiten de burgemeester gerekend. Blijkbaar had die alle vluchten verboden. “De luchthaven was dicht, we kregen niet eens water hoewel we van ’s morgens niet hadden gegeten”, vertellen de drie.

Noodnummer

Veel anders zat er niet op dan een kamer te boeken in de Holiday Inn. “Wanneer we naar huis kunnen? Geen idee. Ook de provinciegrenzen zijn omwille van het coronavirus afgesloten dus kunnen we niet naar Quito om daar een vlucht te nemen. We zitten compleet vast.”

Ze probeerden al de ambassade te bereiken en luchtvaartmaatschappij KLM, tevergeefs. “Ook het Belgisch noodnummer blijkt niet echt bereikbaar. We zitten met de handen in het haar, want de burgemeester is blijkbaar keihard, hoewel we zeker niet de enige reizigers zijn die hier gestrand zijn.”

Mondmaskers

In Ecuador zijn meer dan 150 mensen besmet met het coronavirus, volgens officieuze informatie de meeste net in Guayaquil. “De straten zijn verlaten. Na 16 uur mag je ook niet meer buitenkomen of je riskeert een zware boete of te worden opgepakt. Er zit dus niet veel anders op dan in het hotel en op de kamer te blijven.”

Iedereen begint er mondmaskers en handschoenen te dragen, in het hotel ook. Zelf zijn ze ook waakzaam. “Elke dag nemen we onze temperatuur. We hebben mondmaskers en handgel bij, die we bijvoorbeeld gebruiken nadat we op de knoppen van de lift hebben geduwd.”

China

“En zeggen dat Nele en ik onze stage aanvankelijk in China zouden doen, maar dat dit niet kon omwille van het coronavirus. Dus werd het Ecuador en nu zitten we hier vast. Hopelijk niet voor lang. We willen zo snel mogelijk naar onze partners en kinderen toe”, besluiten de drie.

Wel willen we nog benadrukken dat de zorg en ondersteuning die vanuit de opleiding en de Arteveldehogeschool groot is, we staan voortdurend (bijna dag en nacht ;-)) in contact staat met onze begeleider….