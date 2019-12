Studenten houden leesmarathon. “Zelfs gelezen tijdens de judoles” Wannes Vansina

19 december 2019

17u01 0 Mechelen De Lerarenopleiding van Thomas More Mechelen schenkt 1.900 euro aan vzw De Keeting. Het geld werd ingezameld met onder meer een voorleesmarathon, waarvan het laatste minuten donderdag werden gelezen.

De marathon ontstond tijdens de Voorleesweek in november. 42 uren werden opgesplitst in 168 kwartiertjes, die op verschillende locaties en voor een divers publiek werden gevuld met leuke literatuur. De studenten wilden niet alleen het belang van (voor)lezen aantonen, elk kwartiertje moest minstens vijf euro sponsorgeld opleveren.

“De studenten Kleuter, Lager en Secundair onderwijs hebben voorgelezen voor kinderen in de klas, voor elkaar, maar ook tijdens het babysitten, bij een vuur, in het ziekenhuis voor een zieke oma of op de tatami tijdens een judoles”, zegt docente Ilse Cornelis.

Donderdagmiddag werd de marathon afgesloten met het voorlezen van de laatste 19,5 minuten. Gekozen werd voor een fragment ‘In het diepe’ van Fabio Genovesi, een boek waarin een jongetje elke dag voorleest voor zijn papa die in coma ligt.

De actie leverde samen met de tweede editie van loopevent Run like a teacher van afgelopen dinsdag en de kerstmarkt 1.900 euro op. “Het gaat in het kader van De Warmste Week naar De Keeting. Als Mechelse hogeschool vinden we het belangrijk om een plaatselijke organisatie te steunen.”