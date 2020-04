Straffen met uitstel voor

drie op heterdaad betrapte winkeldieven Tim Van Der Zeypen

09 april 2020

13u20 0 Mechelen Drie Algerijnen zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. Het trio werd schuldig bevonden voor een hele reeks winkeldiefstallen.

De drie werden op 18 februari jongstleden op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in het centrum van Mechelen. Ze probeerden kledij te stelen met een winkelzak die afgedekt was met aluminiumfolie. Volgens het parket ging het om een georganiseerde bende die speciaal naar België was afgezakt om diefstallen te plegen.

Het parket eiste een celstraf van vijftien maanden effectief. Twee van de drie beklaagden betwistten de feiten niet. De derde verdachte vroeg de vrijspraak. De rechtbank oordeelde na beraad dat alle feiten waren bewezen en veroordeelde de drie verdachten tot een celstraf van zes maanden, met uitstel.