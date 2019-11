Straf met uitstel voor verkeersagressie TVDZM

29 november 2019

Joeri M. uit Hulshout is schuldig bevonden voor verkeersagressie. Nochtans ontkende de man de feiten. Die dateren van december 2018. Toen ging hij op de vuist met een fietser. Dit nadat er volgens het parket een aanrijding had plaats gevonden tussen de fietser en zijn wagen. De fietser liep volgens de vaststellingen van de dokter lichte verwondingen op aan de knie. Dat die verwondingen werden opgelopen door de agressie, betwistte hij eveneens. “Hij was dronken. Die verwondingen kunnen perfect van tijdens een ander moment afkomstig zijn”, zei hij op zitting tegen de rechter. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel gedurende drie jaar. De rechter hield onder meer rekening met enkele veroordelingen door de politierechter. Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.