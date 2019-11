Straf met uitstel voor verboden wapenbezit TVDZM

19 november 2019

Een 27-jarige Mechelaar is schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. De twintiger was in het bezit van een taser, een boksijzer, een luchtdrukgeweer en een bivakmuts. De spullen werden aangetroffen tijdens een huiszoekingen in een ander gerechtelijke dossier. De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. “Het waren souvenirs uit Turkije”, reageerde hij. De jongeman werd eerder al twee keer veroordeeld voor drugsfeiten. Hij vroeg aan de rechter een opschorting van straf. “Voor een andere dossier heb ik enkele dagen in de gevangenis moeten verblijven maar dat had hij niet het gewenste shockeffect”, besloot de 27-jarige. Rechter Theo Byl veroordeelde de man een celstraf van zes maanden met uitstel. Hij moet wel nog een geldboete betalen van 800 euro.