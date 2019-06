Straf met uitstel voor tieners die pistachenoten stelen TVDZM

05 juni 2019

16u40 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft twee negentienjarige asielzoekers uit Algerije veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel. Het duo moest zich verantwoorden voor vier winkeldiefstallen.

De diefstallen vonden plaats in supermarkt Aldi. Telkens ging ze ervandoor met pistachenoten. De twee werden op basis van camerabeelden geïdentificeerd en eind maart opgepakt. Sindsdien zitten ze in de cel. De rechter oordeelde dan ook dat enkel de voorlopige hechtenis voldoende was als bestraffing. De geldboete van 800 euro werd wel effectief opgelegd. De feiten werden niet betwist. Wel waren ze het niet eens over hun motief. Volgens het parket pleegden ze de diefstal om de noten te verkopen na de diefstal en zo voor gemakkelijk geldgewin te opereren. Zij verklaarden de diefstal enkel te hebben gepleegd om te kunnen eten. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.