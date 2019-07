Straf met uitstel voor partnergeweld TVDZM

23 juli 2019

13u37 4 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft een 21-jarige Mechelaar veroordeeld tot een celstraf van een jaar waarvan de helft met uitstel. De twintiger stond terecht voor partnergeweld. Hij ontkende de feiten niet maar minimaliseerde ze wel.

Yannick V.D., zit al sinds begin april 2019 in de gevangenis. Hij werd toen opgepakt nadat hij de woning van zijn ex-vriendin was binnengedrongen. Daar ontstond onmiddellijk een ruzie waarbij hij de vrouw in de zetel duwde, haar verwondde en vervolgens ook nog de gsm stuksloeg. Het slachtoffer wist te ontsnappen en kon de politie verwittigen. Die nam de twintiger onmiddellijk mee voor verhoor. Aan de politie verklaarde hij oorspronkelijk dat de verwondingen afkomstig waren van haar hondje.

Verjaardag

Naar eigen zeggen was hij die dag naar haar appartement getrokken omdat ze jarig was en de twee hadden afgesproken om naar de cinema te gaan. “Maar omdat ik niets van haar hoorde, ben ik zelf naar haar toe gegaan”, klonk het in zijn verklaringen. De vrouw ontkende dat. Zij liet duidelijk verstaan dat de relatie voor haar gedaan was. Dat bleek volgens openbaar aanklaagster ook onder meer uit ruim 1.400 sms-berichten die zijn gestuurd tussen beklaagde en zijn ex-vriendin in die periode voor het partnergeweld.

Verkrachting

De man kreeg uiteindelijk een celstraf van een jaar met probatie-uitstel. De rechter volgt daarmee de vordering van het parket. Die verwees in haar vordering onder meer naar het strafblad van de man. Zo werd hij onlangs nog veroordeeld voor verkrachting en kreeg hij recent nog een werkstraf opgelegd voor slagen en verwondingen. Telkens was zijn ex-vriendin het slachtoffer.