Straf met uitstel voor partnergeweld: “Het was de eerste, maar ook meteen de laatste keer” TVDZM

20 november 2019

14u26 0

Een 33-jarige Mechelaar is door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. De dertiger stond terecht voor partnergeweld. Eerder dit jaar sloeg hij zijn vrouw en sleurde hij haar ook nog eens over de vloer met haar haren. Volgens openbaar aanklager Geert Noels kon de vrouw ontkomen nadat ze bij de buren om hulp ging vragen. Volgens de vaststellingen van het parket en de dokters was de vrouw zo’n zes maanden werkonbekwaam. De feiten werden niet betwist. Hij vond intussen dat hij over de schreef is gegaan. “Het was de eerste, maar ook maar ook meteen de laatste keer dat ik mijn woede niet meer kon controleren”, besloot hij. Naast de celstraf werd ook een geldboete van 800 euro over een periode van drie jaar uitgesteld.