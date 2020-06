Straf met uitstel voor man die ex-vrouw niet gerust kon laten Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

13u20 0 Mechelen Saïd E.H. uit Mechelen is door de rechter veroordeeld voor belaging. Sinds 2018 kon hij zijn ex-vrouw na de echtscheiding niet gerust laten. Er werd soms tot honderd keer per dag gebeld. Hij kreeg een celstraf van tien maanden met uitstel.

De ex-vrouw van de man trok in maart 2018 naar de politie. Er werd toen een eerste melding gemaakt van belaging. Nadien moest er nog zes andere keren melding worden gemaakt van gelijkaardige feiten. Ondanks het feit dat de vrouw meermaals vroeg om haar gerust te laten, weigerde E.H. “Hij bleef maar bellen, waardoor ze zelfs met regelmaat van telefoonnummer moest veranderen”, zei de advocaat van de vrouw Sylke Vankeerberghen. Het parket eiste een celstraf van tien maanden.

De verdediging vroeg om die staf op te leggen met uitstel. “De feiten waarvoor mijn cliënt zich moet verantwoorden, worden niet betwist”, zei zijn raadsman Cédric Monheim. “Mijn cliënt is iemand die een probleem meteen wil oplossen. Hij kan dat dan niet lossen, maar inmiddels beseft hij dat hij fout is geweest.” De rechter in Mechelen volgde het parket in de strafmaat maar stelde die gedurende vrij jaar uit. Er werden wel voorwaarden opgelegd. Aan de ex-vrouw werd er een schadevergoeding toegekend van ruim 5.000 euro.