Straf met uitstel voor klap aan politie-inspecteur TVDZM

18 oktober 2019

De rechter in Mechelen heeft de 25-jarige Narek S. uit Mechelen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel. De twintiger werd schuldig bevonden aan weerspannigheid tegenover een politie-inspecteur van politiezone Bodukap en slagen en verwondingen. Nadat de politie hem en een vriend aan de kant had gezet voor controle, begon de twintiger zich agressief te gedragen. “Wanneer de politie hem wou fouilleren, draaide hij zich om en deelde hij een klap uit”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting vorige maand. “De agent raakte hierbij gewond.” De feiten werden niet betwist op zitting. Al weet hij de feiten toe aan zijn Schizofrenie. Zijn advocate Evelien Jacobs vroeg destijds de gunst van de probatie-opschorting maar daar ging de rechter gelet op de ernst van de feiten niet op in.