Straf met uitstel voor kindermishandeling TVDZM

19 juni 2019

14u52 0 Mechelen Een dertigjarige vrouw uit Mechelen heeft van de rechter een celstraf van twaalf maanden met uitstel gekregen. De vrouw stond terecht voor kindermishandeling.

Het was de school van de dochter van beklaagde die de feiten aan het licht bracht. Het meisje was tijdens de les lichamelijke opvoeding op school een stuk van de matras aan het opeten. Nadat leerkrachten vroegen waarom ze dit deed, begon het meisje te vertellen. “Ik werd geslagen door mijn mama, moest vijfhonderd keer op en neer hurken, werd ’s nachts in de gang gezet en ik moest soms beginnen poetsen terwijl mijn mama nog sliep”, klonk het in haar verklaringen.

Ook de moeder werd verhoord en gaf naast de slagen en verwondingen ei zo na alles toe. Alleen sprak zij over opgelegde straffen. De moeder zou haar dochter een tijdlang niet hebben gezien nadat ze vanuit Ghana naar België was verhuisd. “Eens in België begon het meisje zich opstandig te gedragen en mijn cliënte wist niet hoe ze hier moest mee omgaan”, klonk het bij haar advocate Lieve Peeters.

De verdediging vroeg een straf met uitstel en kreeg dat uiteindelijk ook. De jonge mama moet zich nu wel aan enkele voorwaarden gaan houden. Ander riskeert ze alsnog een effectieve celstraf. Aan de dochter moet ze een schadevergoeding betalen van vijfhonderd euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.