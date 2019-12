Straf met uitstel voor jonge drugsdealer: “Grijp die tweede kans” TVDZM

13 december 2019

13u15 0 Mechelen De Mechelse rechter Suzy Vanhoonacker heeft een jonge drugsdealer veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel gedurende drie jaar. Er werd ook nog zo’n 7.500 euro verbeurd verklaard. Geld dat de jongeman had verdiend met het verhandelen van drugs.

De jongeman werd eerder dit jaar betrapt door de politie tijdens een controle-actie in Mechelen. Naast gsm’s werd er verder bij de man ook nog heel wat geld aangetroffen. Er volgde opnieuw een huiszoeking en daarbij werd er 85 gram cocaïne aangetroffen. “Maar ook verpakkingsmateriaal en opnieuw heel wat cash geld”, zei het openbaar ministerie op zitting. “Beklaagde moet dus op redelijk grote schaal hebben gedeald.” Het verhandelen van de drugs werd niet betwist, de verdediging vroeg wel enige mildheid. “Hij is beginnen te dealen omwille van geldgebrek na verschillende verkeersboetes en nadat hij zijn wagen in de prak had gereden”, aldus de advocate van de jongeman. Er werd om een werkstraf gevraagd maar daar ging de rechter niet op in. Het bleef bij een straf met uitstel. “Het is een grote kans, meneer”, besloot rechter Vanhoonacker. “Grijp ze en zorg ervoor dat we u hier niet meer zien.”