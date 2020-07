Straf met uitstel voor inbraakpoging in auto Tim Van Der Zeypen

10 juli 2020

14u00 0 Mechelen De rechtbank van Mechelen heeft de 37-jarige Patrik V.d.H veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Hij kreeg ook gedurende drie jaar enkele voorwaarden opgelegd.

De dertiger stond vorige maand terecht voor de inbraakpoging in een Volkswagen Polo in Mechelen. Dat gebeurde in mei 2019. De 37-jarige werd hiervoor al schuldig bevonden eind vorig jaar, maar hij tekende verzet aan. “Ik kan het me niet meer herinneren dat ik die inbraak heb willen plegen of heb gepleegd”, zei hij op zitting. “Ik was dronken.” De man ontkende de feiten dus, maar de verklaring van een ooggetuige sprak in zijn nadeel. Die had hem opgemerkt terwijl hij aan de wagen aan het prutsen was. Naast de celstraf werd ook de geldboete van 800 euro voor drie jaar uitgesteld.Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.