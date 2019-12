Straf met uitstel voor diefstal van ecocheques TVDZM

10 december 2019

12u47 0 Mechelen Elyas R. is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel. De man moest zich vorige maand verantwoorden voor de diefstal van enkele ecocheques.

Die ging hij stelen in een ICT-bedrijf in Mechelen-Noord. Hij ging er ook nog vandoor met een MacBook en een iPad. De diefstal gebeurde afgelopen jaar. Op het moment dat België tegen Brazilië zijn kwartfinale afwerkte op het WK 2018 in Rusland. Beklaagde werd uitgenodigd voor verhoor en ontkende de feiten. Op de rechtbank vorige maand bleef hij bij zijn verklaringen en vroeg zijn advocate Olivia Vermeersch de vrijspraak. “Omdat er weinig objectieve bewijsstukken zijn voor de diefstal. Er zijn camerabeelden maar die tonen enkel aan dat mijn cliënt aanwezig was op het bedrijf. Niet dat hij de diefstal pleegde”, klonk het. De rechter volgde die redenering niet. Naast de celstraf werd er ook nog een geldboete van 800 euro met uitstel uitgesproken. Aan het ICT-bedrijf werd een schadevergoeding toegekend van 38.000 euro.