Straf met uitstel voor bezit van cocaïne TVDZM

28 juni 2019

Mechels rechter Goedele Van den Brande heeft Mario K. uit Mechelen veroordeeld tot een celstraf van vier maanden met uitstel. De Mechelaar stond terecht voor het bezit van twee bolletjes cocaïne. De drugs werd gevonden in oktober vorig jaar. De politie controleerde beklaagde toen bij een actie in een horecagelegenheid in Willebroek. Het gebruik werd niet betwist op zitting. In het verleden werd de Mechelaar al enkele keren veroordeeld voor drugsfeiten. “Hij was toen een stevige gebruiker van cannabis”, klonk het op zitting. “Maar daar is hij intussen mee gestopt. De cocaïne heeft maar drie keer gebruikt. Na zijn controle in oktober is hij volledig gestopt met drugs.” Een drugstest op zitting gaf de man uiteindelijk gelijk. Naast de celstraf met uitstel kreeg hij ook een geldboete van 8.000 euro opgelegd. Alleen is er voorlopig enkel 2.000 euro effectief.