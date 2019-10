Straf met uitstel voor aankoop van vuurwapen “voor de veiligheid” TVDZM

08 oktober 2019

13u15 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 29-jarige man uit Zaventem veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met probatie-uitstel. De twintiger stond vorige maand terecht nadat hij via het ‘dark web’ een Glock maar ook de daarbijbehorende munitie had aangekocht.

Voor het vuurwapen heb je in België een vergunning nodig. “En die had hij niet”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy destijds op zitting. Het wapen had hij naar eigen zeggen aangekocht omdat hij zich onveilig voelde. Wat de exacte reden van de aankoop was, bleef voor het parket onbekend. “Maar of de maatschappij veiliger werd na de aankoop van dat wapen, is de grootste vraag”, stelde de aanklaagster nog op zitting. De advocaat van de 29-jarige vroeg een autonome probatiestraf, maar daar ging de rechter niet op in. Het werd dus een celstraf van drie maanden met uitstel. Het wapen en de munitie werd verbeurd verklaard.