Straf met uitstel na vuistslag aan taxichauffeur TVDZM

18 februari 2020

11u40 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft de 31-jarige Yannick V.D.H. uit Mechelen schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Ze veroordeelde hem tot een celstraf van zes maanden met uitstel gedurende drie jaar. Hij moet onder meer een cursus gaan volgen voor zijn agressieproblematiek.

De feiten waarvoor hij terecht stond, dateren uit september 2018. Toen belde hij een taxi op en eindigde de rit naar McDonalds in een discussie met de taxichauffeur. Die ging over de prijs. De discussie escaleerde en eindigde in een vechtpartij. De taxichauffeur liep daarbij verwondingen op en kon drie weken niet gaan werken.

“Ik wou enkel dat hij op me wachtte terwijl ik eten ging halen. Maar die taxichauffeur dacht dat ik ervandoor ging zonder te betalen. Hij kwam achter me aan en trok aan mijn arm. Hierop heb ik vervolgens gereageerd”, zei op zitting. De feiten werden dus niet betwist.

Naast de straf met uitstel, legde de rechter hem wel nog een effectieve geldboete van 400 euro op.