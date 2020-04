Straathoekwerkers steken kwetsbare gezinnen hart onder de riem met aardbeiplantjes Wannes Vansina

15 april 2020

13u24 0 Mechelen ‘Geef mij water en licht, betere tijden in zicht.’ Met die boodschap delen de straathoekwerkers van Mechelen vandaag woensdag aardbeiplantjes uit aan kwetsbare gezinnen.

De straathoekwerkers verzamelden ’s ochtends in de serre van de Kruidtuin om de laatste plantjes in potten te steken. Vervolgens gingen ze op ronde om de toekomstige aardbeidragers te verdelen. Vorige week organiseerden ze ook al straatconcertjes.

“Omdat persoonlijk contact niet meer mogelijk is tijdens de coronacrisis en vooral onze kwetsbare Mechelaars daar nog meer onder lijden, gaan we blijven zoeken naar alternatieve verbindingsmomenten om de mensen door deze beproevende en moeilijke tijd te helpen”, aldus de straathoekwerkers.

Ze hopen in juni samen met de mensen een verpotmoment te kunnen organiseren. “Het is opnieuw een moment om het contact warm te houden en polshoogte te nemen. Hopelijk kan er langsgegaan worden met aardbei-ijs om samen te nuttigen tijdens een persoonlijke babbel over de impact van corona”, aldus Preventieschepen Abdrahman Labsir.