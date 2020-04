Straathoekwerk bestrijdt eenzaamheid met straatconcertjes Wannes Vansina

08 april 2020

16u07 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Mechelen Ten gevolge van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus neemt de eenzaamheid toe, zeker bij kwetsbare personen. De Mechelse straathoekwerkers trachten daar op een originele manier iets aan te doen, door straatconcertjes te organiseren.

De eerste straatconcertje vonden dinsdag plaats, in de Varkenstraat en de Lange Heergracht. Christiano zette zich met zijn gitaar en versterker neer midden in de straat en begon te spelen. “Een hartverwarmend initiatief”, looft Preventieschepen Abdrahman Labsir zijn diensten.

Ook de reacties van de omwonenden waren positief. “Het optreden zorgde voor een verzetje, brak de dag. En het zorgde voor menselijk contact. Mensen zwaaiden een keer naar elkaar van op hun balkon”, zegt straathoekwerker Laurens Tuypens.

Hart onder de riem

“Met de actie willen we de mensen die in armoede en eenzaamheid vertoeven een hart onder de riem steken”, zegt diensthoofd Sociale Preventie Iliass Maraha. De actie was goed omkaderd: gemeenschapswachten waren aanwezig om te waken over voldoende ‘social distancing’.

Corona zorgt voor iedereen voor minder contacten en zeker voor de groep waar het straathoekwerk op focust. “Vaak zijn het alleenstaande en oudere mensen. Nu ook de poetsvrouw of hulpverlener wegvalt, zitten ze vaak helemaal alleen”, weet Tuypens.

Soep

Zelf doen de straathoekwerkers ook geen huisbezoeken meer, werken ze vaker telefonisch, al doen ze ook nog steeds hun ronde. “We zijn ook met een soepbedeling gestart, ook als excuus om even een babbel te hebben.”

Volgens de schepen zorgde de goede vertrouwensband die de straathoekwerkers met de mensen hebben er mee voor dat de coronamaatregelen in de stad goed werden opgevolgd. “Iedereen had snel de ernst van de situatie door”, aldus Labsir.

De actie wordt voglende week herhaald.