Straat voor nieuw woonproject genoemd naar Gasthuiszuster Wannes Vansina

06 december 2019

18u09 0 Mechelen Bvba Casso vroeg een vergunning aan voor de bouw van 29 wooneenheden aan de Kapelleblokstraat en de Auwegemvaart in Mechelen. De nieuwe straat wordt genoemd naar Emilie Fresco.

Casso wil tien eengezinswoningen en negentien appartementen bouwen bovenop een ondergrondse parkeergarage. Ze zullen worden ontsloten door een nieuwe straat. Deze wordt genoemd naar Emilie Fresco.

“Als zuster Andrea heeft ze een belangrijke rol vervuld in het welzijn van de Mechelaars. De benoeming van de straat is een erkenning voor haar verdiensten”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.

Auschwitz

De Portugees-Israëlitische Emilie Fresco (1914-2005) werd in 1942 opgesloten in de Dossinkazerne nadat ze het slachtoffer werd van een frauduleus vluchtelingennetwerk. Ze werd opgenomen op de transportlijst voor Auschwitz, maar belandde ziek in het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis.

Na haar genezing zorgen de Gasthuiszusters er voor dat ze als verpleegster voor Joodse patiënten kon worden ingezet. Emilie bekeerde zich tot het katholicisme. Wanneer het te gevaarlijk werd, dook ze met behulp van het verzet onder in Wépion.

Na haar terugkeer in Mechelen, trad ze in bij de Gasthuiszusters. Later werd ze directrice van het rustoord van de zusters in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.