Straat uurtje afgesloten door schouwbrand TVDZM

14 januari 2020

De Lakenraamstraat in Walem (Mechelen) is vanochtend even afgesloten geweest door een schouwbrandje. De Mechelse hulpdiensten werden omstreeks 8.00 uur opgeroepen voor een brand. Volgens de eerste meldingen was er rook afkomstig uit een woning. Eens ter plaatse bleek het om een schouwbrand te gaan. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. Wel was er in de woning heel wat rookontwikkeling ontstaan. Na de interventie moest er nog worden geventileerd. Kort na 9.00 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven. Er raakte niemand gewond.