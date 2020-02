STORO opent self-storage concept in Maanstraat: “Eerste volledig digitale van België!” Wannes Vansina

26 februari 2020

11u52 0 Mechelen STORO heeft in de Maanstraat in Mechelen een vestiging geopend met boxen die gehuurd kunnen worden door zowel bedrijven als particulieren. “Het gaat om het eerste volledige digitaal aanstuurbare self-storage concept in België”, zegt de oprichter.

STORO ging deze maand van start met twee vestigingen, een in Brecht en een in Mechelen. Initiatiefnemer is Lennert De bruyn, die het bedrijf een jaar geleden oprichtte samen met zijn vader Johan. In de Maanstraat kwamen er in een industrieloods van een voormalige plasticfolieproducent 380 boxen van 1 tot 30m².

Enorme groei

“Elke vierkante meter wordt alleen maar duurder, waardoor mensen op kleinere oppervlakten gaan wonen. Maar waar blijf je dan met al je dierbare spullen? In Europa groeit de self-storage markt enorm. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaat het snel, maar ook in België zal deze groei volgen”, zegt Lennert.

In ons land bestaan er op dit moment negentig self-storage faciliteiten, maar volgens De bruyn zijn de vestgingen in Mechelen en Brecht de eerste volledig digitale. Boeken gebeurt via de website, waar je de grootte en huurtijd (per maand) kan aangeven. Je kan er zowat alles bewaren, zolang het niet brandbaar is.

Moto

“Elke box is apart beveiligd. De digitale sloten worden via smartphone geopend en via gsm deelt de klant in enkele seconden gebruiksrechten uit. De gebruiker kan op elk moment eenvoudig spullen ophalen en deponeren in de gehuurde box. Wie niet vertrouwd is met digitale toepassingen, kan ook gebruik maken van een persoonlijke code”, klinkt het.

STORO mikt met zijn boxen op zowel bedrijven als particulieren. De bruyn: “Professionele gebruikers kunnen er hun archief of werfmateriaal bewaren. Voor wie tijdelijk ruimte zoekt tijdens een verhuis of renovatie, zijn er grotere boxen beschikbaar, maar ook hobbyisten met bijvoorbeeld moto’s en kampeermateriaal kunnen bij ons terecht.”

Meer info op www.storo.be.