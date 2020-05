Stormloop op winkels blijft eerste koopzaterdag uit: “Mensen hebben tijd nodig” Wannes Vansina

16 mei 2020

17u49 8 Mechelen Sommige handelaars hadden er wel op gehoopt, maar een stormloop op de eerste zaterdag na de coronalockdown bleef uit.

Het was zeker niet op de koppen lopen in de Mechelse winkelstraten, slechts aan één winkel in de Bruul merkten we een (korte) wachtrij op. “Het was inderdaad niet super. In normale tijden was dit niet goed, maar nu is iedereen blij met wat hij heeft”, zegt Geert Milis, voorzitter van Mechelen MeeMaken.

Hij verwacht niet meteen beterschap. “De mensen hebben tijd nodig. Wél goed nieuws: de klanten die kopen, kopen meteen veel. Ook de verkoop op afspraak zou goed werken”, aldus de voorzitter.

Intussen staan er overigens nadarhekken verbonden met linten in de Bruul om de wandelstroken met eenrichtingsverkeer beter af te dwingen. Begin deze week liepen bezoekers van de winkelstraat vaak kriskras door elkaar.