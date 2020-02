Storm raast over Mechelse regio, hulpdiensten hebben handen meer dan vol Els Dalemans

09 februari 2020

20u00 39 Mechelen Storm Ciara trekt sinds zondagmiddag over het land, en zorgde ook in de ruime regio Mechelen de voorbije uren voor heel wat materiële schade. Dakpannen en roofing kwamen los, bomen waaiden om, versperden wegen en rukten elektriciteitskabels los. Ook op het spoor was er hinder. De hulpdiensten hadden hun handen meer dan vol en gaan een drukke nacht in.

Gemeente- en provinciebesturen namen zondag al de nodige voorzorgsmaatregelen: zij hielden de poorten van heel wat parken en domeinen gesloten. Verschillende jeugdverenigingen schrapten hun activiteiten, geplande voetbaldwedstrijden werden uitgesteld naar een latere datum. Ook dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) hield uit voorzorg al de roofdieren en mensapen binnen. Zondagmiddag om 14 uur sloot het park uiteindelijk volledig de deuren. “Er waren sowieso niet veel bezoekers, ook voor de veiligheid van onze werknemers was dit de beste beslissing”, zegt Ilse Segers.

Boom op elektriciteitskabels

In Mechelen kreeg de brandweer enkele honderden oproepen te verwerken. Het ging vooral om bomen die omvielen, dakpannen die wegwaaiden en tijdelijke omheiningen die het begaven. In Lier liep de lokale politie de inwoners op om de Vesten te vermijden, want daar vielen heel wat takken op het wandelpad. In de Anjerstraat in Itegem (Heist-op-den-Berg) had de brandweer de handen vol met een boom die de weg versperde. Ook in Berlaar kwamen verschillende bomen op de rijweg terecht, onder andere op de Itegembaan. Tussen Duffel en Lier werd de rijbaan tijdelijk afgesloten omdat een boom er op de elektriciteitskabels was beland.

Dak waait weg

In de Walemstraat in Sint-Katelijne-Waver waaide een deel van de gevel van een woning in aanbouw weg. De punt van het dak ving er te veel wind, de snelbouwstenen en het isolatiemateriaal kwamen in de tuin en over de schutting van de buren terecht. Ook in de Nattenhaasdonkstraat in Wintam (Bornem) waaide een muur van een oude loods omver.

Nieuw terras

Wat verderop, bij restaurant De Groenendijk, sneuvelde de omheining van het terras. “Ons restaurant staat helemaal alleen aan de dijk, dus we vangen alle wind. De lokale brandweer kwam meteen ter plaatse om de rest van de schutting plat te leggen, om te vermijden dat de loszittende stukken iemand zouden verwonden of voor nog meer schade zouden zorgen. Ik vrees dat we na deze storm voor een volledig nieuw terras zullen moeten gaan”, zegt An Pauwels.

Treinverkeer

Bij tennisclub TC Bornem raakten de platen van de lichtkoepel door het stormweer beschadigd, leden konden er zondag niet terecht. Ook woonzorgcentrum Gravenkasteel in Lippelo (Puurs-Sint-Amands) had schade aan het dak: de roofing raakte er los, de brandweer kwam langs om het probleem aan te pakken. Wat verderop waaide een boom op de Provincialeweg N17 tussen Lippelo en Sint-Amands. Maar de storm zorgde niet alleen voor hinder op de weg, ook het treinverkeer raakte verstoord. Tussen Puurs en Bornem konden zondagnamiddag geen treinen rijden omdat aan de overweg in de Robert Verbelenstraat een slagboom verstrikt raakte in de kabels.

De hulpdiensten bereiden zich voor een op een drukke nacht, want de komende uren wordt er nog noodweer verwacht en ook maandag blijft het hard waaien.