Storm op komst: Planckendael houdt roofdieren en mensapen binnen, De Nekker schrapt duikactiviteiten Els Dalemans

09 februari 2020

11u16 2 Mechelen Met storm Ciara in aantocht, neemt ook dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook de Mechelse recreatieparken schrappen enkele activiteiten.

“Onze roofdieren en mensapen blijven uit voorzorg al binnen in hun verblijf, we evalueren ter plekke welke maatregelen wanneer nodig zijn voor de andere dieren in het park”, zegt Ilse Segers.

“De deuren van Planckendael blijven voorlopig open, normaal gezien kunnen bezoekers bij ons terecht tot 16.45 uur. Als we in de loop van de dag merken dat de storm toch eerder Muizen bereikt, is het mogelijk dat we omwille van de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers de deuren sneller sluiten.”

Ook heel wat parken en domeinen in de Mechelse regio houden de poorten gesloten tot de storm achter de rug is. Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen annuleert vanaf zondagmiddag alle duikactiviteiten in de vijver.