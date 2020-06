Stomdronken man valt ouders lastig en bedreigt hen met een mes Tim Van Der Zeypen

23 juni 2020

11u15 0 Mechelen Een 41-jarige Mechelaar heeft zich moeten komen verantwoorden voor de rechter na het bedreigen en belagen van zijn ouders maar ook voor slagen en verwondingen. Het parket eiste een celstraf van twaalf maanden met uitstel, buiten de slagen, betwistte de verdediging de feiten niet en sloeg het mea culpa

De feiten begonnen in juni vorig jaar, maar kende begin maart 2020 een driest hoogtepunt. “Na een inbraak via de keuken in de woning van zijn ouders, gaf hij zijn vader een slag in het gezicht”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot op zitting. “Negen maanden eerder had hij zijn ouders in een stomdronken bui ook al bedreigd met een aardappelmesje en riep hij dat hij geld nodig had.” Na de feiten in maart werd de veertiger opgepakt en opgesloten in de gevangenis.

Volgens het parket verklaarden de ouders aan de politie dat zij geen normaal leven meer hebben door hun zoon. “We leven constant in angst. Telkens wanneer hij dronken is, kan hij agressief uit de hoek komen. We zijn bang”, luidde het nog. Het parket vreesde voor recidivegevaar wanneer de veertiger wordt vrijgelaten uit de gevangenis. “Maar hij heeft ook hulp nodig om van de alcohol af te blijven”, besloot de aanklager. Hij vorderde daarom twaalf maanden cel met uitstel.

De verdediging sloeg op zitting mea culpa. De weerspannigheid tegenover de politie, na zijn verschillende arrestaties, werd niet betwist. Net zoals de belaging van zijn ouders. “Maar de bedreigingen en de slagen wel”, klonk het bij Joris Vercammen, de raadsman van de veertiger. “Dat hij het raam heeft ingeslagen geven toe maar hij heeft nooit met een mesje gedreigd of zijn vader geslagen.” De verdediging vroeg een straf met uitstel. “Hij heeft afgezien in de gevangenis en wil zijn leven beteren”, besloot de raadsman.

Een vonnis volgt op 29 juni.