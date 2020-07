Stomdronken man die ouders lastig viel, krijgt voorwaarden opgelegd Tim Van Der Zeypen

06 juli 2020

13u30 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft een 41-jarige Mechelaar veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel. De veertiger viel verschillende keren zijn ouders lastig en bedreigde én sloeg hen ook één keer.

Begin maart 2020 kenden de feiten een driest hoogtepunt. “Na een inbraak via de keuken in de woning van zijn ouders, gaf hij zijn vader een slag in het gezicht”, aldus het parket vorige maand. “Negen maanden eerder had hij zijn ouders in een stomdronken bui ook al bedreigd met een aardappelmesje en riep hij dat hij geld nodig had.”

De veertiger werd in maart opgesloten in de gevangenis. Omwille van het recidivegevaar bij de veertiger. “Maar hij heeft ook hulp nodig om van de alcohol af te blijven”, besloot de aanklager. De verdediging sloeg op zitting mea culpa. De belaging van zijn ouders werd niet betwist, het slagen en de bedreigingen wel.

De verdediging vroeg en kreeg een straf met uitstel. De rechtbank legde hem naast de celstraf met uitstel ook nog een geldboete van 400 euro op. De komende drie jaar zal hij zich moeten houden aan een hele reeks voorwaarden. Anders riskeert hij alsnog een celstraf.