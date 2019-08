Stille studieplekken openen deuren voor studenten met herexamens Els Dalemans

18u56 0 Mechelen Verschillende locaties in Mechelen openen, naar aanleiding van de tweede zittijd, weer de deuren voor studenten. “Van 19 augustus tot en met 4 september worden er weer stille studieruimtes ingericht. De bibliotheek bleek in juni de populairste plek, maar die is nu niet beschikbaar”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie.

“Studenten kunnen tijdens de komende examenperiode op vier plaatsen in onze stad terecht: in LDC De Schijf is er plaats voor vijf personen, in het dorpshuis van Hombeek zijn er twintig plaatsen, op het stadhuis zelfs vijfentwintig en bij het IT-bedrijf Elmos nog eens vijftien plaatsen. In juni telden we twaalf stille studieplekken, nu zijn het er dus minder, maar we verwachten natuurlijk ook minder studenten tijdens de tweede zittijd”, zegt De Bie.

“Toch wilden we ook nu stille studeerplekken aanbieden. De jongeren zitten niet alleen te studeren, ze zorgen onderling voor sociale controle en nemen gezamenlijk een pauze. Dat motiveert hen. Tijdens de eerste zittijd in juni waren er gemiddeld zo’n vijftien studenten aanwezig per studieplek. In het stadhuis zaten elke dag zo’n tien jongeren te blokken. Ze vonden het daar vooral een ‘speciale plek’ om te studeren.”

“De bibliotheek was bij de studenten de populairste keuze. Tijdens de piekperiode in juni waren alle plaatsen er bezet, maar door de verhuis naar Het Predikheren eind augustus is de bib nu spijtig genoeg niet beschikbaar als locatie. Naar de volgende examenperiode toe gaan we nog meer inzetten op een betere spreiding van de studenten. Zo zal in elke studieplek een affiche hangen met de info over alle andere mogelijke studieplekken.”