Sterfotograaf exposeert foto’s van slachtoffers van (seksueel) geweld Wannes Vansina

06 maart 2020

19u28 0 Mechelen In Kazerne Dossin is vandaag vrijdag ‘Unsung Heroes’ opengegaan, een expo met portretten van ‘onbezongen heldinnen’ door sterfotograaf Denis Rouvre.

Drievoudig World Press Photo Award winnaar Rouvre reisde acht maanden lang met Dokters van de Wereld rond. Het resultaat is een reeks van vijftig portretten en getuigenissen van vrouwen die vertellen over hun strijd tegen seksueel geweld, conflict of stigmatisering omwille van hun geaardheid of gender.

“Tijdens dit project heb ik veel ellende gezien. Ontheemde Syrische vrouwen die geteisterd werden door geweld, Congolese en Colombiaanse vrouwen die ten prooi vallen aan seksueel geweld. Maar ook in onze eigen Europese hoofdsteden zag ik extreme armoede, huiselijk geweld en uitbuiting”, vertelt Rouvre.

In elk van de landen waar Rouvre portretteerde heeft Dokters van de Wereld projecten die zich richten op preventieve, psychologische en seksuele zorg voor vrouwen en meisjes: “De stem van deze vrouwen wordt onvoldoende of zelfs niet gehoord. Met deze expo willen we hen een podium geven”, vertelt Claire Bourgeois, vice-voorzitter van Dokters van de Wereld.

De expo loopt tot en met 17 mei. Meer info: www.doktersvandewereld.be/unsungheroes en www.kazernedossin.eu.