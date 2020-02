Stefanie zocht ‘knappe kerel’ uit Colruyt met opvallende flyer, maar die blijkt getrouwd Wannes Vansina

05 februari 2020

13u41 3 Mechelen Stefanie Jacobs uit Mechelen heeft haar “knappe kerel” gevonden door middel van haar opmerkelijk opsporingsbericht, maar hij bleek helaas getrouwd.

Stefanie verspreidde eerder deze week hilarische affiches in de buurt van het slachthuis op zoek naar een jongeman die ze zaterdag had ontmoet aan de kassa van de Colruyt. Intussen weet ze ook via via wie de vriendelijke man is, maar helaas: hij blijkt bezet. Haar Colruytman blijkt getrouwd te zijn en twee kinderen te hebben.

Ze kan er hartelijk om lachen. “Sommige mensen uit mijn omgeving nemen dit erg serieus, maar ik vind dit keigrappig allemaal. Het is een uit de hand gelopen grap, al had in niet gedacht dat hij getrouwd zou zijn. Ik heb hem zelf trouwens niet gehoord. Dat zal hij misschien niet durven”, lacht Stefanie, die zorgleerkracht is op een school.

Het was haar eerste keer dat ze op deze manier contact met iemand zocht. “Misschien moet ik in het vervolg sneller checken of ze single zijn”, bedenkt ze zich. Mogelijk komt er uit de ganse affaire toch nog iets romantisch voort. “Sinds het bericht de wereld werd ingestuurd, staat mijn gsm niet stil en krijg ik veel vriendschapsverzoeken. Wie weet.”