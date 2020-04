Steekpartij in huiselijke kring: man zwaargewond overgebracht naar ziekenhuis Wannes Vansina

19 april 2020

20u21 2 Mechelen De politie is zondagnamiddag moeten tussenkomen bij een steekpartij in Mechelen. Een vrouw zou er haar echtgenoot hebben neergestoken.

Het incident speelde zich omstreeks 16 uur af in de Slachthuislaan. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Veel kan en mag politiewoordvoerder Dirk Van de Sande niet zeggen: “De steekpartij kaderde in de familiecontext. Een man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.” Of iemand werd aangehouden, wordt niet meegedeeld. “Het onderzoek loopt nog.”