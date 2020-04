Steeds meer ondernemers kiezen voor cargo- of bakfiets: “Sneller, milieuvriendelijker én leuker” Wannes Vansina

17 april 2020

16u12 0 Mechelen De cargo- of bakfiets wint alsmaar aan belang bij Mechelse ondernemers. Veertien vroegen en kregen een subsidie van de stad, meer dan voorzien. Het brengt het aantal ondernemers met een cargo- of bakfiets op 34. “Hij is in veel gevallen sneller dan de wagen, milieuvriendelijker én leuker”, getuigen de ondernemers.

De stad Mechelen schreef in januari 2020 voor de derde keer op rij een subsidiereglement uit voor ondernemers die interesse hebben in de aankoop van een cargo – of bakfiets. Veertien projecten werden beoordeeld en goedgekeurd, goed voor een totaalbudget van 23.878,5 euro mede dankzij het Europese project CityChangerCargoBike. De subsidie dekt maximaal de helft van de kosten.

Slimme oplossing

Aanvankelijk had de stad maar een budget van 15.000 euro, maar het bestuur trok dat bedrag op. “Als stad willen we actief meewerken aan een duurzame distributie en het gebruik van de cargofiets in een stedelijke omgeving promoten”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. “Het leveren van goederen via de cargofiets is een slimme oplossing voor binnenstedelijk transport”, vult schepen van Economie Greet Geypen aan.

Een van de ondernemers is Drukkerij De Prins, een familiezaak vlakbij de Battelsesteenweg. “Ook zonder subsidie hadden we voor een cargofiets gekozen. We leveren vaak in de binnenstad en dat gaat veel sneller en we moeten geen rekening houden met autoluwe straten. Bovendien is het milieuvriendelijker en veel leuker om te doen”, zegt Guido De Prins.

Huwelijken

Ook Eskwadraat van fotograaf Stijn Swinnen en yoga-instructeur Elize Tikmane vroeg en kreeg een subsidie. “De aanleiding was het binnenhalen van een opdracht voor drie jaar bij afvalstoffenmaatschappij OVAM. Met de bakfiets kan ik mij met statief en belichting vlot verplaatsen naar hun kantoren aan het station”, vertelt Swinnen.

“Daarnaast zal ik het ook gebruiken voor bijvoorbeeld huwelijken. Tijdens de zaterdagmarkt met de auto naar het stadhuis moeten, is geen evidentie. Een aantal koppels heeft dat overigens heel enthousiast onthaald en wil zichzelf ook met een bakfiets verplaatsen.” Tikmane zal de bakfiets dan weer gebruiken om matjes en steunmateriaal te vervoeren als ze yoga geeft op locatie.

Corona

De nieuwe bakfietsinitiatieven krijgen een plaatsje op een website met een overzicht van alle ondernemers die in Mechelen actief zijn met een cargofiets. Dat is heel divers. Dat gaat van bakker Broodbroeders over de Gidsfiets en de Krokfiets tot Sneltaxi.

Ook Ronny Boomputte van Carrefour Express in de Bruul ondervindt al langer de voordelen, nu zeker tijdens deze coronacrisis. “Mensen durven niet buitenkomen en dan lever ik aan huis. Zo lever ik tegenwoordig vaak aan serviceflats. Ik doe het met plezier en gratis. Het is een vorm van klantenbinding”, zegt uitbater Ronny Boomputte.

Maar ook anders komt zijn bakfiets van pas. “In de winter wanneer het glad wordt en mensen niet durven buitenkomen, in de zomer wanneer mensen drank nodig hebben maar dit te zwaar is om te dragen.”