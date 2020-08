Stationsbuurt opgeschrikt door steekpartij: “Jonge man met verwondingen aan de arm afgevoerd naar ziekenhuis” Tim Van Der Zeypen

25 augustus 2020

08u30 24 Mechelen Op het Koning Albertplein aan het groot station van Mechelen is gisteravond een jongeman neergestoken. Het incident gebeurde op straat. Het slachtoffer raakte gewond aan de arm en werd afgevoerd naar het UZA in Edegem. De politie spoort de verdachte op.

Het incident gebeurde omstreeks 22.45 uur maandagavond. Volgens een ooggetuige zouden twee jongeren een discussie hebben gehad op straat. Plots haalde één van hen een voorwerp boven en werd er daarmee uitgehaald. Of het ook om een mes ging is niet duidelijk. De jongeman raakte daarbij gewond aan de arm. Hij zou meerdere verwondingen hebben vertoond.

“De man was de hele tijd bij bewustzijn, maar bloedde wel hevig”, getuigt een man. Het slachtoffer liep een snackbar op de hoek van de Hendrik Consciencestraat binnen voor hulp. Meteen daarna werden zowel de politie van Mechelen-Willebroek als de medische diensten erbij gehaald. Na de eerste verzorgingen ter plaatse, werd het slachtoffer overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem.

Verdachte spoorloos

De jongeman liep volgens onze informatie zware verwondingen op, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Na het incident vluchtte de dader weg. Er zou wel een persoonsbeschrijving zijn. Voorlopig is er nog geen verdachte in beeld. Deze wordt nu intensief opgespoord door de lokale politiezone. Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht.

De plaats van de steekpartij werd na het incident meteen afgesloten met een politielint en er werd een perimeter ingesteld. In de loop van maandagnacht kwam ook het labo van de Federale Gerechtelijke Politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Gedurende de vaststellingen van de politie bleef de afrit van het rondpunt richting de Hendrik Consciencestraat afgesloten voor het verkeer. Het verkeer moest een omleiding volgen.