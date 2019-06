Stassartstraat vier jaar na heraanleg weken dicht voor herstelling Wannes Vansina

04 juni 2019

16u09 0 Mechelen Verkeer komende van de Mechelse Grote Markt moet momenteel omrijden. De Goswin de Stassartstraat werd amper vier jaar geleden aangelegd, maar moet nu zes weken dicht voor herstellingen.

De Stassartstraat werd in 2015 volledig vernieuwd. Sinds maandag kan het verkeer echter weer niet door omwille van wegenwerken. De aannemer herstelt de kasseien tussen de Sint-Jan- en de Van Hoeystraat. “Het wegdek vertoonde er heel veel scheuren en barsten. Pas nu de kasseien eruit zijn zullen we kunnen zien aan wat het ligt: de fundering of de bestrating zelf”, zegt Andy Frans van de Communicatiecel Wegenwerken.

De werkzaamheden nemen drie weken in beslag. Vervolgens moet de herstelling nog eens drie weken uitharden. Het verkeer wordt omgeleid via de Sint-Janstraat, waar de camera van de autoluwe zone wordt uitgeschakeld. De herstelling kost de stad geen cent. “De definitieve oplevering gebeurt zoals gebruikelijk pas na vijf jaar. De kosten zijn dus voor rekening van de aannemer”, aldus nog Frans.