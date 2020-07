Start zomervakantie brengt nieuwe voetbalkooi Wannes Vansina

01 juli 2020

16u50 1 Mechelen Leden van de kinderraad en enkele jongeren van Buurtsport Mechelen hebben woensdag een nieuwe voetbalkooi aan de Centjesmuur ingespeeld.

De voetbalkooi gemaakt van geluidsarm hekwerk bestaat uit een kunstgrasveld van 10 op 15 meter en kostte de stad 47.734,50 euro. “Het trapveld is vooral bedoeld voor recreatief voetbalgebruik. Zo willen we sporten en bewegen laagdrempelig houden en zoveel mogelijk Mechelaars aanmoedigen om een balletje te komen trappen”, zegt sport- en jeugdschepen Abdrahman Labsir.

De kinderen krijgen er bij de start van de zomervakantie een extra speelplek bij. “Het is vooral leuk dat de kooi volledig afgesloten is, ook vanboven met een net, zodat de bal niet op straat kan rollen en we veilig kunnen voetballen. Dat het veldje van kunstgras is, vinden we zelf ook heel leuk en goed gekozen”, aldus de kinderraadsleden Jaan en Romaissa

In hun enthousiasme mogen de gebruikers wel de coronamaatregelen, onder meer een maximum aantal spelers, niet vergeten. Teams van de dienst preventie houden een oogje in het zeil. Roken op en aan de voetbalkooi is verboden.