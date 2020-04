Start-up Kadonation levert 100 ‘Boostboxen’ met fruit en groeten

aan zorgverleners AZ Sint-Maarten Wannes Vansina

07 april 2020

14u42 0 Mechelen De start-up Kadonation heeft dinsdag honderd ‘Boostboxen’ met fruit en groenten afgeleverd in AZ Sint-Maarten in Mechelen.

Via Kadonation kan je bijdragen aan ‘het nationaal groepscadeau voor de hulpverleners’. Voor elke 15 euro wordt een box cadeau gegeven aan hulpverleners, die werd samengesteld door fruit- en groenteleverancier Vitadesk tegen inkoopprijs. “We vinden het belangrijk om ons platform open te stellen voor een actie naar de helden van vandaag: de hulpverleners”, verklaart Jelle Van Roosbroeck van Kadonation.

In totaal werden tot nu toe al ruim 650 boxen bij elkaar gespaard voor ziekenhuizen, zorginstellingen en brandweerkazernes. “Zo hoeven zorgverleners voor hun dagelijkse portie groenten en fruit niet aan te schuiven in de winkels of ondervinden ze geen hinder door de lege winkelrekken”, zegt Van Roosbroeck.