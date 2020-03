Stamgasten De Hanekeef: “Drie weken dicht? Geef me dan maar meteen twee pintjes” Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

18u15 4 Mechelen Hét gespreksonderwerp vandaag in één van Mechels bekendste bruine kroegen? De beslissing van én door de federale regering om alle café’s in België te sluiten om het coronavirus te bekampen. “Drie weken sluiten? Geef dan maar ineens twee pinten”, vertelt één van de stamgasten.

Vannacht om klokslag middernacht moeten alle café’s in België hun deuren onherroepelijk sluiten. Ook café De Hanekeef in de Mechelse Keizerstraat. Een unicum. Want het café staat er om bekend om zeven op zeven geopend te zijn en dit van zowel de vroege tot late uurtjes. “We tonen begrip en begrijpen de beslissing van de regering maar vinden het ook erg jammer”, zegt Sam Van Aken van café De Hanekeef.

Het was vandaag dan ook opmerkelijk drukker in de Mechelse kroeg. Vele vaste klanten wilden vandaag koste wat kost nog een bezoek brengen aan hun café. De verplichte sluiting van alle Belgische horeca werd dan ook vrijwel meteen hét gespreksonderwerp. “Een Belg zonder eten én drinken zetten? Dan kan het niet anders dan ernstig zijn”, klonk het bij een stamgast.

Andere stamgasten vatten het dan weer ludieker op: “Als ik hier de komende weken niet meer kan komen, mag je me meteen twee pinten geven.” Niet enkel voor de vaste klanten, enkele gelegenheidsklanten maar ook voor de bazen van het Mechelse café is de beslissing van de federale overheid ongezien.

Last call

Achter de schermen werden in de loop van vrijdag dan ook al de nodige voorbereidingen gemaakt om de verplichte sluiting in goede banen te kunnen leiden. “Om 23.30 uur is het de zogeheten ‘last call’ en mag iedereen nog iets bestellen alvorens af te rekenen. Om middernacht wordt iedereen dan naar huis gestuurd en gaan we dicht”, aldus barman Sam. “We hopen dat iedereen dit ook gerespecteerd.”

Vanaf dan zal de Hanekeef voor het eerst in zijn lange geschiedenis een langere tijd gesloten zijn. Voorlopig al zeker tot 3 april of totdat de federale regering de beslissing van gisteravond herroept. Maar bij de pakken zal het café niet zitten. “Inmiddels houden we hier grote kuis en zullen we met het team vergaderen om alles opnieuw piekfijn in orde te krijgen en alles klaar te maken tegen de heropening”, aldus Sam.

Geen vrees

Bierliefhebbers hoeven in ieder geval niet te vrezen. Café De Hanekeef zal er in ieder geval voor zorgen dat het bier ook na de heropening in april nog steeds van dezelfde kwaliteit is. “Voor de al geopende vaten vandaag (vrijdag) hopen we dat ze tegen het einde van de avond zijn opgedronken. Na vanavond zullen we de leidingen van de tapkranen fris houden door er water op aan te sluiten”, besluit barman Sam. “Op die manier blijft de tapkraan rein en zal het bier even goed smaken van zodra we er terug vaten bieren op aansluiten.”