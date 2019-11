Stadsvernieuwingsproject Huis van Lorreinen wint award Antoon Verbeeck

29 november 2019

11u32 0

Het Huis van Lorreinen in Mechelen van dmvA-Architecten heeft de FEBE Element Awards in de categorie ‘Precast in buildings’ gewonnen. Jaarlijks organiseert FEBE, de federatie van de Belgische prefab betonindustrie, deze awards. Het Huis van Lorreinen, een stadsvernieuwingsproject op de hoek van de Scheerstraat met de Frederik de Merodestraat, troeft de concurrenten Le Peuple Belge (Lille, FR) en Rigadocks (Antwerpen) af. “De krotten die jarenlang de Grote Markt ontsierden, hebben plaats gemaakt voor een kwalitatief woonproject. Een stadsvernieuwingsproject hoeft niet groot te zijn om kwaliteit te bieden, ook voor kleinere projecten leggen we de lat hoog. Renovatieprojecten zoals deze geven de stad een duurzame dynamiek, zijn een meerwaarde voor de buurt en trekken nieuwe bewoners aan”, aldus Greet Geypen (Vld-Groen-m+) , schepen van Stadsvernieuwing. De jury bekroonde het project omdat “het getuigt van een grote fijngevoeligheid in dit historisch kader, zowel wat betreft vormgeving als functionaliteit.”