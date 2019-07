Stadsschouwburg krijgt sprankelende kleuren terug Wannes Vansina

15u07 0 Mechelen De vestiaire en vestibule van de Mechelse Stadsschouwburg krijgen deze zomer een nieuw likje verf. De kleuren werden steeds doffer, onder meer door waterschade.

De kleurrijke verflagen van de Stadsschouwburg dateren van de laatste restauratie uit 1998-2000, maar zijn een herneming van de afwerking in in neorégence- en neorococostijl uit het begin van de twintigste eeuw. “Het interieur van de vestiaire en de vestibule van de schouwburg tonen mooi hoe de aankleding eruitzag in het begin van de 20ste eeuw”, zegt schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux. De kleuren lieten echter te wensen over. “We geven de wanden opnieuw hun sprankelende kleuren terug.”

De werkzaamheden gingen intussen van start. De kostprijs bedraagt 41.520 euro. De stad krijgt een Vlaamse erfgoedpremie van 17.500 euro. “In september zullen de grootste schilderwerken af zijn en zijn we meteen klaar voor de start van het nieuwe culturele seizoen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Het gebouw doet al eeuwenlang dienst voor opvoeringen. In 1618 verbouwden de jezuïeten de voormalige ontvangstzaal van het paleis van Margareta van York tot toneelzaal. Ze beslisten om de zaal om te vormen tot een volwaardige zaal met toneelpodium en balkon. Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werd het definitief de ‘Stadsschouwburg van Mechelen’.