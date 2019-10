Stadspersoneel is #eerlijkalseenfairtradebanaan Wannes Vansina

16u09 0 Mechelen Stad Mechelen zet haar schouders mee onder de Week van de Fair Trade, die loopt van 2 tot en met 12 oktober. Medewerkers van de stad gaan daarom op de foto met een Fairtrade banaan – het symbool van de campagne – of delen een geheimpje om te tonen dat ze even eerlijk zijn.

Iedereen die dat wil kan hun voorbeeld volgen door zelf zijn/haar geheim te delen via een leuke selfie met de hashtag #eerlijkalseenfairtradebanaan, via de website fairtradebelgium.be kan iedereen testen hoe eerlijk hij/zij zelf is of je kunt aan de slag met een van de (h)eerlijke bananenrecepten. “Als stadsbestuur hebben we de absolute ambitie een voortrekker te zijn op het vlak van eerlijke handel. Met de deelname aan de actie #eerlijkalseenfairtradebanaan zetten we dat in de verf”, zegt schepen Marina De Bie. Komende zondag organiseert de stad ook de vijfde editie van de M-Fair in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot. Het programma vind je hier.