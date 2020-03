Stadsgids roept op: “Red uw favoriete horecazaak!” Wannes Vansina

13 maart 2020

16u27 18 Mechelen Mechels stadsgids Rudi Van Poele roept stamgasten op om hun geliefkoosde café ook tijdens de sluiting te steunen. “Het geld dat ik er anders spendeer, zal ik nu storten op rekening van de cafébazen.”

De Hovenaar drinkt na zijn rondleidingen nog graag een glas in onder meer ’t Groot Licht en Maanlicht. De komende weken zal dat niet meer kunnen. Volgens de stadsgids mogen de klanten niet aan de zijlijn blijven staan.

“Tensminste als we na de verplichte sluiting nog een frisse pint willen gaan drinken of een hapje willen gaan eten. De kosten voor de horeca blijven immers lopen en wachten niet.”

“Overbrugging”

Het geld dat hij anders besteedt aan zijn horecabezoekjes – wekelijks zo’n 15 euro – schrijft hij daarom over naar de uitbaters. “Het zijn vrienden geworden. Van mij krijgen ze een overbrugging.”

“Mijn rekening is dat toch al gewoon. Ik hoop dan ook dat ze binnen drie weken de deuren terug wijd open kunnen gooien en mij een verse Gouden Carolus gaan serveren.”

Hartverwarmend

“Hartverwarmend”, vindt Kevin Polfliet, uitbater van Het Maanlicht in de Frederik De Merodestraat. “Veel mensen steken een hart onder de riem en willen zelfs solidariteitsacties op getouw zetten. Heel mooi om te zien.”

Voor het overige is het doffe ellende. Hij zou uitgerekend zondag de eerste verjaardag van zijn biercafé vieren, maar dat gaat uiteraard niet door.

Botte bijl

Bovendien zette hij eerder deze maand definitief een punt achter de ambtenarij om 100 procent voor het ondernemerschap te gaan. “Spijt heb ik niet, maar het is wel cynisch dat ik nu uitgerekend op een vrijdag de dertiende moet sluiten. Drie weken sluiting is een enorme drempel om nog over te raken.”

“Ik heb er begrip voor dat de epidemie moet worden aangepakt, maar de botte bijl die men voor de horeca hanteert roept wel vragen op, terwijl voor andere sectoren het scalpel wordt gebruikt.”