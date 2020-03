Stadsbestuur vraagt huwelijk uit te stellen Wannes Vansina

26 maart 2020

10u37 4 Mechelen De stad Mechelen roept inwoners met trouwplannen op om hun huwelijk uit te stellen of om zich strikt te houden aan de coronamaatregelen.

Volgens de federale richtlijnen mogen huwelijken in zeer beperkte kring nog plaatsvinden. “Maar voor de algemene gezondheid van jong en oud vragen we om het jawoord indien mogelijk uit te stellen tot we ook een jawoord krijgen van de hogere overheid en huwelijken opnieuw op de normale manier kunnen gebeuren”, vraagt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De meeste koppels stellen hun trouwplannen ook uit. “Terwijl ik anders tien huwelijken op een week doe, is dat er nu nog maar één”, zegt schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke. “De trouwers hebben begrip voor de genomen maatregelen en wensen de ceremonie uit te stellen zodat hun familie en vrienden aanwezig kunnen zijn.”

Koppels die toch willen trouwen, mogen enkel vergezeld worden door hun ouders, hun twee getuigen en een fotograaf. De stad roept op om ook na de plechtigheid op het stadhuis geen bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld op de Grote Markt. Vanmarcke heeft, dankzij sociale media, weet van een overtreding.