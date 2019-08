Stadsbestuur test schoolstraat aan De Zonnebergen Wannes Vansina

23 augustus 2019

De omgeving van basisschool De Zonnebergen in Walem zal bij het begin van het schooljaar autovrij zijn aan het begin en einde van de schooldag. De stad en de school testen er een proefopstelling waarbij de Alfred De Taeyestraat en de Theo Vinckxlaan worden ingericht als schoolstraat. “We willen kinderen en hun ouders immers maximaal stimuleren om de verplaatsing van en naar de school op een veilige manier te doen. Voor wie toch met de wagen komt, voorzien we een kiss-and-ridezone in de Pastorijstraat tussen de Weverstraat en de Lakenraamstraat. Daarnaast gaan we door middel van paaltjes zorgen dat foutparkeren op het voetpad in de Pastorijstraat onmogelijk wordt”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Schoolstraten dragen niet alleen bij aan de verkeersveiligheid, ze brengen ook een mentaliteitswijziging teweeg. Andere praktijkvoorbeelden in Vlaanderen tonen aan dat vaak 20% meer ouders de auto thuis laten”, vult Onderwijsschepen Marina De Bie aan.