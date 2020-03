Stadsbestuur laat Mechelaars positieve en creatieve vibes verspreiden via Facebookgroep Antoon Verbeeck

30 maart 2020

12u15 0 Mechelen Met ‘2800love. Ga viraal vanuit uw kot’ lanceert het stadsbestuur van Mechelen een platform waarop Mechelaars hun creatief ei kwijt kunnen. De stad wil hiermee het sociaal weefsel in deze coronatijden versterken.

“Er worden momenteel heel wat inspanningen gevraagd van burgers en we beseffen dat dit zeker niet vanzelfsprekend is. Door dit initiatief willen we mensen virtueel samen brengen. Met dit platform willen we Mechelaars een plek aanbieden waar ze al hun creatieve en positieve vibes kunnen delen: ze kunnen stadsgenoten trakteren op een streepje muziek of hun lievelingsrecept delen. Zelfs een video waarin je een verhaaltje voor onze kleinste Maneblussertjes voorleest is mogelijk,” legt burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+) uit. Vanaf vandaag is de facebookgroep actief: www.facebook.com/groups/2800love. De website en Facebookpagina van UiT in Mechelen brengen intussen een overzicht van al het virtuele vrijetijdsaanbod in Mechelen. “Uiteraard zijn er een paar basisspelregels van toepassing: wees aardig en beleefd, behandel iedereen met respect en gebruik geen haatdragende taal en doe niet aan pesten. Promoties of spam zijn niet toegestaan.”