Stadsbestuur in rijtje geïnteresseerden voor kasteeldomein van 2,5 miljoen



Antoon Verbeeck

29 november 2019

16u33 1 Mechelen Het kasteeldomein De Borght aan de Nekkerhal staat momenteel te koop voor 2,5 miljoen euro. Het vier hectare grote domein telt naast een 19de-eeuws kasteel met slotgracht ook verschillende bijgebouwen, een hoeve en twee tennispleinen. Het stadsbestuur toont alvast interesse in het parkgedeelte.

Het neogotische kasteel dat beschermd is als monument, is gelegen op een volledig omgrachte, en aan drie zijden ommuurde aarden ophoging. Deze staat in het midden van het domein en heeft een bewoonbare oppervlakte van 339 vierkante meter. Het kasteel is volledig te renoveren. De charmante hoeve, die overigens niet beschermd is, heeft een bewoonbare oppervlakte van 328 vierkante meter. Ook al is het prijskaartje van het domein, op wandelafstand van de binnenstad, aanzienlijk. De interesse is er niet minder om. “Er is heel veel interesse: van horeca en cohousing tot een particulier die met zijn groot gezin in een kasteel wil wonen. Het domein biedt natuurlijk heel wat mogelijkheden”, zegt Jeffrey Verlackt, adviseur bij De Boer & Partners. “Momenteel zijn we samen met de kandidaat-kopers een advies van Onroerend Erfgoed aan het afwachten. Zij onderzoeken momenteel nog welke mogelijkheden er op erfgoedvlak kunnen en welke niet. In december is er meer duidelijkheid.”

Interesse stad

Het stadsbestuur gaf eerder al aan dat het interesse heeft in het park. “Die interesse is er nog steeds, dat staat ook zo in ons bestuursakkoord. Het parkgebied is een belangrijke groene rol voor onze stad. We wachten nog op de adviezen”, aldus schepen van Parken en Stadstuinen Patrick Princen (VLD-Groen-M+). Het kasteeldomein is momenteel nog in handen van de familie Crabeels.

