Stadsbestuur huldigt wereldkampioen duathlon Diego Vanlooy

25 september 2019

Schepen van Sport Abdrahman Labsir heeft dinsdagavond kersvers wereldkampioen duathlon Diego Vanlooy in de bloemetjes gezet. De professionele atleet was eerder deze maand in het Zwitserse Zofingen de beste in de ‘duathlon lange afstand’. Dat is 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en nog eens 30 kilometer lopen. “Een uitzonderlijke prestatie”, zegt de schepen. “Hopelijk kunnen we u volgend jaar verwelkomen als ‘Iron man 2020’. De Hombekenaar zei blij te zijn met de blijk van appreciatie.