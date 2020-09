Stad zoekt pop-up theaterzaal voor cultuurhuizen en amateurverenigingen Wannes Vansina

01 september 2020

09u21 0 Mechelen Stad Mechelen bekijkt samen met de kunstenorganisaties welke infrastructuur zou kunnen worden ingericht als pop-up theaterzaal.

De capaciteit in de stad is beperkt. Geen enkele zaal is groot genoeg om het toegelaten maximum van 200 toeschouwers toe te laten rekening houdend met de afstandsmaatregelen.

“Er liggen een aantal pistes op tafel en we verwachten daarin snel resultaten. Er is dringend nood aan capaciteitsuitbreiding, zowel voor de erkende cultuurhuizen als de amateurverenigingen. Elke stoel telt om de sector boven water te houden”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Overigens gaat dat nieuwe cultuurseizoen eerder aarzelend van start. Zondag begon de ticketverkoop van het Cultuurcentrum, maar een grote verkooppiek zoals anders bleef uit.

“We merken dus toch wat terughoudendheid bij het publiek, maar we hopen dat het betert.” Verschillende mensen doneerden een lege stoel als steun voor de cultuursector.