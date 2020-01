Stad zoekt locatie voor Huis van de fiets Wannes Vansina

09 januari 2020

De stad Mechelen werkt aan de oprichting van een Huis van de fiets. Dat wordt niet alleen een bewaakte fietsenstalling, je zal er ook je fietsgerief kwijtkunnen in lockers en informatie vinden over verschillende fietsdiensten en deelsystemen. In het bestuursakkoord was nog sprake van de Centerparking als locatie, maar nu kijkt het bestuur naar een plek in een van de eigen stadsgebouwen. De stad voorziet dit jaar een investering van 10.000 euro.